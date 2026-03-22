Una mujer que se quedó con 14.000 € de un amigo ingresado en el Hospital General se enfrenta 3 años de prisión

Se suele decir que se cuentan con los dedos de una mano la cantidad de personas en las que se puede confiar ciegamente en la vida. Y el caso de supuesta apropiación indebida que se juzgará este próximo 30 de marzo en la Audiencia Provincial de Castellón es un ejemplo de que, a veces, ni las amistades más sólidas entran dentro de esa categoría de personas.

La acusada es una mujer que en el pasado abril de 2023, según la Fiscalía Provincial de Castellón, se aprovechó de un amigo suyo que iba a ser ingresado en el Hospital General de la capital de la Plana. El Ministerio Público tiene en consideración, de hecho, el agravante de abuso de confianza en esta causa, precisamente por la cercanía que había entre las dos personas que estuvieron implicadas: la presunta víctima y la mujer acusada.

Una petición delicada

El escrito de acusación de la Fiscalía relata una versión de los hechos que ahora deberá comprobarse en el juicio y a la que también habrá que contraponer la declaración que aporte la acusada, mayor de edad y de nacionalidad colombiana, de la cual no constan en la causa ni antecedentes penales ni su certificado de situación administrativa en España.

Sea como sea, lo que parece claro es que el varón debía ser ingresado en el Hospital General y, debido a la relación de amistad que lo unía con ella, le pidió a la supuesta delincuente que le guardara un total de 14.000 euros en efectivo. El trato era resguardar esa cantidad mientras él estuviera ingresado, con la condición de devolvérselo íntegramente cuando el hombre recibiera el alta médica.

La sorpresa llegó cuando por fin el demandante salió del centro sanitario castellonense... y según la Fiscalía no había rastro de su amiga ni de sus 14.000 euros. Recuperó la salud, pero quedó sin dinero.

Reclama el total

El fiscal considera que esto lo hizo la acusada «actuando con la finalidad de obtener un benficio patrimonial indebido», al no restituir el dinero que previamente le había sido entregado. Así pues, sostiene el Ministerio Público que ella incumplió el fin de esos miles de euros que le habían sido confiados y que, además, les dio «un destino distinto al pactado».

Por tanto, el hombre le reclama ahora en este juicio la cantidad total del dinero que se quedó supuestamente de manera indebida, esos 14.000 euros, que ella podría ser condenada a devolver en concepto de responsabilidad civil.

Y no solo eso: lo más importante es que se enfrenta a una pena de tres años de prisión por este presunto delito económico.