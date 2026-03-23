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'Cazado' en Castellón: la Policía Nacional detiene a un fugitivo reclamado por homicidio en Colombia

Debe cumplir una pena de 17 años de prisión y la Interpol estaba tras él

Archivo - Vehículo de la Policia Nacional

Archivo - Vehículo de la Policia Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

La Policía Nacional ha conseguido detener en la provincia de Castellón a un hombre buscado por haber cometido un homicidio en Colombia, según ha podido conocer Mediterráneo de fuentes de toda solvencia.

Este varón está condenado con una sentencia en firme por la justicia colombiana a 17 años de prisión por este crimen ocurrido en Bogotá, pero se había fugado de allí y había escogido Castellón para ocultarse de las autoridades.

Alerta de la Interpol

La Interpol tenía una alerta activa sobre este fugitivo y los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Castellón han conseguido estrechar el cerco sobre él con una exitosa operación y finalmente arrestar a este peligroso criminal.

Ahora deberán activarse los procesos de una extradición a Colombia, donde fue condenado concretamente por el Juzgado Veintitrés Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.

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Cabe recordar que España y Colombia tienen convenio de extradición.

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