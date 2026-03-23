Detienen un hombre por robar en siete vehículos en Castellón
El varón, de 36 años, comente los hechos delictivos en Sant Joan de Moró
La Guardia Civil de Vilafamés ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de varios vehículos, tras esclarecer siete hechos delictivos cometidos en la localidad de Sant Joan de Moró.
Las investigaciones se iniciaron después de que, durante varios días del mes de marzo, se presentaran numerosas denuncias por robos en vehículos estacionados en la vía pública. Todos los hechos presentaban características similares, tanto en la forma de actuar como en el intervalo de tiempo en el que se produjeron, lo que hizo sospechar de la posible autoría común.
Los delitos se concentraron principalmente durante la madrugada, accedían al interior de los vehículos tras forzar las cerraduras y sustraían distintos objetos de su interior. En total, siete vehículos resultaron afectados.
A partir de las gestiones realizadas por la Guardia Civil y con la colaboración de Policía Local, se logró identificar al sospechoso, un hombre de 36 años, sobre el que ya constaban antecedentes por hechos similares y que fue detenido como presunto autor de los robos.
Ingreso en prisión
Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad competente decretó su ingreso en prisión provisional.
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