Una estafa con créditos falsos termina con una pena de 6 meses de prisión en Castellón

Un tribunal de la Audiencia Provincial de Castellón condenó en una sentencia dictada in voce a una mujer de 48 años por un delito de blanqueo recientemente. La acusada reconoció los hechos mediante un acuerdo de conformidad entre su defensa y la Fiscalía, que propició que la pena reclamada inicialmente por el Ministerio Público se redujese sustancialmente.

Y es que en principio le reclamaban dos años de prisión a esta mujer, a la que encausaron por el blanqueo al que se llegó en realidad por una estafa crediticia. Finalmente, gracias a la conformidad mediante la cual se confesaba responsable de todo, el castigo quedó en seis meses de prisión. Además, la pena queda en suspenso bajo la condición de que no vuelva a delinquir en un periodo de tiempo. La defensa insistió en que no había ninguna pruebas de nada de lo ocurrido y que el acuerdo propuesto era beneficioso para todas las partes. El caso presentaba muchos interrogantes.

Faltan piezas del puzle

La mujer procesada, de nacionalidad española, es la única que se sienta en el banquillo de los acusados castellonense, pero la Fiscalía cree que formaba parte de una trama en la que estaban involucradas más personas. Sin embargo, las investigaciones realizadas hasta el momento no han dado todos los frutos necesarios y esas otras personas permanecen sin ser identificadas. Así pues, solamente esta española se enfrentó a la justicia.

La Fiscalía Provincial de Castellón, en la acusación que fue reconocida por la acusada, la situaba tras un engaño por internet, de esos sobre los que muchas veces avisan la Policía Nacional y la Guardia Civil y ante los que hay que estar atentos, pues resulta sencillo caer en estafas on line si no se presta la suficiente atención.

En octubre de 2022

Los hechos denunciados por otra persona en Castellón ocurrieron en octubre de 2022. Un día, la mujer condenada actuó «con propósito de inmediato enriquecimiento» y de manera ilegal con la víctima de este delito económico.

La persona afectada creía que estaba accediendo a un préstamo que aparecía anunciado en una web. Fue, según lo que sostuvo el del Ministerio Público, embaucada para realizar varias transferencias bancarias a una cuenta que estaba a nombre de la acusada, quien los recibió conociendo «su ilícita procedencia».

En total, la víctima realizó cuatro transferencias diferentes por valores de 300, 198, 93 y 93 euros. Es decir, envió a la procesada un total de 684 euros. Cabe resaltar que esta accedió a enviar ese dinero como condición necesaria para que le dieran el préstamo.