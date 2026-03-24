Desarticulan una organización criminal en Castellón e incautan 131 kilos de cocaína y 55 kilos de marihuana

La Guardia Civil, a través del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con la activa colaboración del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro, ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, con la incautación de 131 kilogramos de cocaína, 55 kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío y la detención de siete personas, cuatro de las cuales han ingresado en prisión, como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública, modalidad tráfico de dogas, y asociación ilícita.

La investigación se inició cuando especialistas del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Ávila, durante la realización de diferentes dispositivos operativos, detectaron a varios individuos que parecían estar realizando una transacción de droga. A partir de ese momento se puso en marcha una investigación policial con el objetivo de identificar a los integrantes del grupo criminal y localizar posibles puntos de distribución.

Centro de mando en Castellón

Fruto de las investigaciones, las gestiones operativas y de los procedimientos técnicos empleados, se logró identificar a una organización asentada en la provincia de Castellón, compuesta por personas dedicadas al tráfico internacional de sustancias estupefacientes. La red utilizaba a una empresa de transportes como cobertura, lo que le permitía disponer de los medios logísticos necesarios para trasladar la droga con solvencia a distintos puntos de Europa.

En uno de los dispositivos operativos efectuado y relacionado con la investigación, se detectó a una furgoneta circulando en dirección a una nave industrial de la provincia de Castellón. Tras identificar a su ocupante, y realizar un registro del vehículo, se observó que transportaba cocaína, para llevarla hacia la nave industrial, donde se pudo descubrir que cuatro personas más estaban realizando actividades ilícitas relacionadas con las drogas.

Por ello, se detuvo cinco personas. Posteriormente, se detuvo a otras dos personas más que colaboraban activamente con la organización. Con la correspondiente autorización judicial, se efectuó la entrada y registro en citada nave industrial, que servía de base de operaciones al grupo investigado, donde se incautaron 131 kilogramos de cocaína y 55 kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío.

Asimismo, se intervinieron siete vehículos dotados de compartimentos ocultos (“doble fondo o caleta”) utilizados para el transporte de la droga, más de 18.000 euros en efectivo, moldes para la confección de paquetes de cocaína, dos envasadoras al vacío y diversa documentación que está siendo analizada por los investigadores. Tanto los detenidos como todo lo intervenido fueron puestos a disposición judicial.

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No se descartan que se produzcan nuevas detenciones durante los próximos días.