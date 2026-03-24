Detenido un menor por varios robos con fuerza en viviendas habitadas en Castellón

La Guardia Civil de Alcalá de Xivert ha detenido a un menor de edad como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza en el interior de viviendas, uno de ellos en grado de tentativa, cometidos en Alcalá de Xivert y Santa Magdalena de Pulpis.

La investigación se inició tras la denuncia de varios robos registrados desde finales de 2025, todos ellos con características similares. En los hechos investigados, el autor accedía a las viviendas mediante escalo, incluso con los moradores en el interior, sustrayendo principalmente joyas y dinero en efectivo.

Actuaciones con un mismo patrón

Los robos se produjeron en horario nocturno o de baja actividad, accediendo a través de ventanas o terrazas de las viviendas. En uno de los casos, la presencia de una persona en el interior frustró el robo, obligando al autor a huir sin llegar a sustraer efectos. En otros hechos, las víctimas detectaron la sustracción de diversas joyas y dinero en metálico.

Durante el transcurso de la investigación, los agentes lograron recuperar parte de los objetos sustraídos, que fueron posteriormente reconocidos por sus legítimos propietarios. La localización de estos efectos permitió avanzar en la identificación del presunto autor de los hechos.

Finalmente, tras las gestiones realizadas, los agentes procedieron a la detención del menor como presunto responsable de los robos investigados.

Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores, continuando la investigación abierta para el total esclarecimiento de los hechos.