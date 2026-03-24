Un jabalí siembra la sorpresa en Castelló al cruzar una vía transitada y obliga a parar a los coches

La presencia de jabalíes en zonas urbanas vuelve a poner sobre la mesa un problema cada vez más visible en muchas ciudades. Castelló vivió anoche un nuevo episodio de este tipo después de que un ejemplar fuese grabado (vídeo que encabeza la noticia) mientras corría por la calle María Rosa Molas, frente al Hospital Vithas Castellón, en un momento en el que había una notable cantidad de vehículos estacionados en la zona.

Durante el partido del CD Castellón

Los hechos ocurrieron este lunes sobre las 21.30 horas, coincidiendo además con el partido que disputaba el CD Castellón contra la Cultural Leonesa, una circunstancia que explica la gran presencia de coches aparcados en el entorno. En las imágenes se observa al animal desplazándose de noche por la calzada, atravesando la zona junto a la intersección y moviéndose entre un entorno plenamente urbano, con tráfico y vehículos estacionados a ambos lados de la vía.

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La escena vuelve a reflejar una problemática que se repite cada vez con más frecuencia: la llegada de jabalíes a espacios urbanos. La expansión de estos animales hacia áreas habitadas ha dejado de ser una imagen aislada para convertirse en una situación cada vez más habitual, con apariciones en calles, accesos a barrios o zonas próximas a servicios e infraestructuras.