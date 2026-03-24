Un jabalí siembra la sorpresa en Castelló al cruzar una vía transitada y obliga a parar a los coches
El suceso tuvo lugar sobre las 21.30 horas en la calle María Rosa Molas, frente al Hospital Vithas Castellón
La presencia de jabalíes en zonas urbanas vuelve a poner sobre la mesa un problema cada vez más visible en muchas ciudades. Castelló vivió anoche un nuevo episodio de este tipo después de que un ejemplar fuese grabado (vídeo que encabeza la noticia) mientras corría por la calle María Rosa Molas, frente al Hospital Vithas Castellón, en un momento en el que había una notable cantidad de vehículos estacionados en la zona.
Durante el partido del CD Castellón
Los hechos ocurrieron este lunes sobre las 21.30 horas, coincidiendo además con el partido que disputaba el CD Castellón contra la Cultural Leonesa, una circunstancia que explica la gran presencia de coches aparcados en el entorno. En las imágenes se observa al animal desplazándose de noche por la calzada, atravesando la zona junto a la intersección y moviéndose entre un entorno plenamente urbano, con tráfico y vehículos estacionados a ambos lados de la vía.
La escena vuelve a reflejar una problemática que se repite cada vez con más frecuencia: la llegada de jabalíes a espacios urbanos. La expansión de estos animales hacia áreas habitadas ha dejado de ser una imagen aislada para convertirse en una situación cada vez más habitual, con apariciones en calles, accesos a barrios o zonas próximas a servicios e infraestructuras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
- El nuevo azul de la Generalitat Valenciana tiñe la tarjeta SIP
- ¡Oficial! Ya están a la venta las entradas para el España-Serbia en La Cerámica: estos son los precios
- Vía libre al macroproyecto solar de tres millones que reducirá la factura del riego en Vila-real
- Desarticulada en Castellón una red que explotaba sexualmente a mujeres
- Cierra una discoteca de Castelló y una mujer se queda dentro: tienen que sacarla los bomberos
- Villarreal | ¿Qué pasa con las entradas del España-Serbia en el Estadio de la Cerámica?
- La devoción llena las calles de Castelló con una nueva edición de la procesión diocesana