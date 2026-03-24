La supuesta víctima de una agresión de su exnovio en Castellón desmiente los hechos en el juicio

La Audiencia Provincial de Castellón fue testigo este lunes de una enrevesada vista oral durante un caso de presunta agresión física de un joven a su expareja en un municipio de la provincia que Mediterráneo omite para preservar la identidad de la supuesta víctima. La supuesta víctima negó que el acusado le diera un rodillazo que le provocó el desprendimiento de un diente, y testificó que se lo hizo "al caer por unas escaleras". La madre de ella era quien sostenía la acusación, al haberle dicho su hija por teléfono que él le pegó, pero también en la jornada de ayer dejó dudas. La presunta víctima reconoció haber amenazado al acusado para que volvieran juntos. La Fiscalía aseguró que "no ha quedado claro" cómo se produjo la herida, pero mantuvo una petición de tres años y seis meses de prisión por las lesiones y seis meses por quebrantamiento de condena.

En 2025

Los hechos que se juzgaron ocurrieron el 10 de agosto del pasado año, 2025. Según lo que sostenía la Fiscalía en su escrito de acusación, el varón, de nacionalidad marroquí, propinó un rodillazo a su exnovia y le causó el desprendimiento de un diente. Todo ello cuando él tenía una orden de alejamiento sobre ella, por lo cual también se le atribuye otro delito de quebrantamiento de condena.

"Me caí por las escaleras"

Sin embargo, en el juicio la víctima, de nacionalidad española, aseguró que él no le pegó y que la pieza dental se le soltó a causa de que cayó por unas escaleras, tras una discusión con él.

También reconoció que ella lo coaccionaba para volver juntos. Cabe resaltar que ella siempre ha mantenido esa versión y nunca lo ha acusado.

La madre de ella lo acusa

Y es que fue la madre de la joven quien puso la denuncia, lo hizo cuando ella por teléfono le dijo "me ha pegado en la cara". En el juicio, no obstante, la madre matizó: "No puedo reiterar algo que yo no vi". El juez y la fiscal le hicieron ver que estaba cambiando la versión, a lo que ella finalmente respondió que sí, que su hija le dijo que "él le había pegado con la rodilla en la cara sin querer".

El acusado, en su declaración, denunció que su expareja lo amenazó: "Me dijo que o volvíamos o yo me iba a la cárcel".

La defensa consideró que la presunción de inocencia debe prevalecer, así que pidió la absolución por el delito de lesiones. En cuanto al quebrantamiento de condena, y pese a que quedó probado que fue ella la que acudió a casa de él, el hecho de que él la dejara entrar en casa lo lleva a incurrir en el delito. Su abogado reclamó que en todo caso, de salir condenado por esto último, la pena sea de seis meses de cárcel.

Dudas en el proceso

La Fiscalía reconoció que "no ha quedado claro" cómo se produjo la herida de la presunta víctima, pero pidió tres años y seis meses de cárcel por el delito de lesiones porque interpretó que al final la madre de la joven sí que refrendó su declaración judicial.

A todo esto, una perito forense dijo en la sesión que la lesión en el diente era más probable de haberse efectuado con un golpe directo que con una caída por las escaleras.