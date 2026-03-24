Una vecina testigo de la operación de Nules: "Cuando me he levantado ya estaba todo invadido por la Guardia Civil"

La macrooperación de la Guardia Civil ha alterado el sueño de muchos vecinos de Nules en la zona donde se han producido las redadas por un presunto caso de trata de seres humanos.

Una vecina, testigo de los acontecimientos, ha explicado a Mediterráneo que hacía tiempo que conocía a algunas de las supuestas víctimas, que residían por decenas en las mismas casas.

"Ellos [las víctimas] no nos daban ningún problema", ha indicado esta jubilada de Nules.

Lo que sí que apreció esta mujer es que "como ya no les cabían más trastos abajo, como sofás, los ponían en la terraza", lo que da cuenta de que en las viviendas residían más personas de las que corresponderían.

"A las nueve de la mañana me he levantado y ya estaba todo invadido por la Guardia Civil", ha indicado sobre el amplio despliegue policial de la Benemérita.

Más de 100 víctimas

Fuentes de toda solvencia consultadas por Mediterráneo han indicado que la macrooperación es por un presunto caso de trata de seres humanos. Las primeras informaciones apuntan a más de 100 víctimas rescatadas en distintas viviendas de esta localidad de la Plana Baixa. Estas presuntas víctimas de trata son principalmente hombres de distintas nacionalidades.

Testigos consultados aseguran que la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo desde primera hora de la madrugada, cuando agentes han llegado a evacuar de manera preventiva a vecinos de uno de los edificios de viviendas en los que se ha intervenido. Testigos aseguran haber visto a varias personas esposadas y cómo se llevaban a un grupo de menores en edad escolar.

Varios de los presuntos autores de este delito han sido detenidos ya por la Benemérita.