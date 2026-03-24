Lamentable vídeo en Castellón: Dos mujeres detenidas tras una pelea en un bar de la plaza Doctor Marañón

La noche del pasado domingo dejó una escena lamentable en Castellón. Dos mujeres, en aparente estado de embriaguez como se aprecia en el vídeo que acompaña este artículo, fueron detenidas tras una pelea ocurrida en un bar situado junto a la plaza Doctor Marañón, un suceso que ha generado una gran repercusión después de que el vídeo de la trifulca comenzara a circular con rapidez.

Los hechos se produjeron alrededor de las 23.30 horas en la terraza de la Cervecería Plaza, ubicada en la calle Manuel Segarra Ribes, en las inmediaciones de la plaza Doctor Marañón. Según han confirmado desde el propio establecimiento, los implicados no eran asiduos del local. “No eran clientes habituales. Puede pasar en todos los bares. A la gente que quiere pelearse le da igual un lunes que un martes que un sábado”, señalaron desde el negocio al referirse a lo sucedido.

La pelea, que fue grabada en vídeo por varias personas presentes en la zona, ha tenido una importante difusión a través de redes sociales. Las imágenes fueron compartidas por el perfil de Instagram @informer_castellon, donde han acumulado un gran número de reproducciones y comentarios en pocas horas. Fuentes de la Policía Local de Castellón han confirmado a este periódico que, como consecuencia de estos hechos, dos mujeres fueron detenidas. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas que originaron el altercado, aunque la rápida intervención policial permitió que el incidente no fuera a mayores.

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Ubicación del bar en Google Maps.

Desde el establecimiento han querido restar cualquier vinculación del suceso con la actividad habitual del local, insistiendo en que se trata de un hecho aislado protagonizado por personas ajenas a su clientela habitual, mientras que algunos vecinos contactados por el periódico sí lamentan que episodios similares se han producido en anteriores ocasiones.