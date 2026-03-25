Cinco detenidos en Castellón y Valencia por el crimen de un estadounidense hallado en un edificio abandonado de Sagunt

La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres por su presunta implicación en el homicidio de un ciudadano americano que residía en un edificio abandonado de Sagunto y cuyo cuerpo fue hallado en estado de descomposición en abril del año pasado. Las detenciones se han llevado a cabo en las localidades valencianas de Benicarló, Paterna y Burjassot.

Cadáver localizado

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, el pasado 1 de abril de 2025 se produjo el hallazgo de un cadáver en un edificio abandonado situado en la V-23 en Sagunto. El cuerpo se encontraba en estado avanzado de descomposición y no fue hasta practicarle la autopsia cuando se tuvo conocimiento de la etiología homicida de la muerte.

El Grupo de Homicidios asumió la investigación y se practicó, por parte de Especialistas del Laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, una Inspección Técnico Ocular en el lugar del hallazgo del cadáver, donde obtuvieron restos biológicos en distintas plantas del edificio.

Días más tarde del hallazgo, los agentes llevaron a cabo la identificación de la persona fallecida, un ciudadano de nacionalidad americana. Todas las muestras fueron remitidas al departamento de biología del Servicio de Criminalística. Recibido los resultados, los investigadores obtuvieron perfiles genéticos de la víctima, así como de un hombre que ya se encontraba registrado en las bases policiales.

La víctima es un ciudadano estadounidense, Djinn Maury, de 39 años de edad, que se ganaba la vida tocando su violín en la calle y que desde hacía años vivía en un edificio abandonado en la entrada sur de Sagunt, el emblemático 'Taller del alemán'.

Llevaba varios meses muerto

Los agentes, tras realizar distintas diligencias judiciales en el marco de la investigación, pudieron constatar varios puntos que determinaron el momento exacto de los hechos y los presuntos implicados: que fue la noche del 25 al 26 de enero cuando se cometió el homicidio y que esa misma madrugada, como consecuencia de las heridas producidas en la agresión, en torno a las 3.00 horas el presunto autor se desplazó a un centro de salud, desde donde fue derivado a urgencias de un centro hospitalario para su cura.

Como consecuencia de la investigación desarrollada por los agentes, se concretó la posible implicación en los hechos de, al menos, cuatro hombres más que habrían participado en distintos grados.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Homicidios y Personas Desaparecidas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia, ha permitido detener en las tres localidades a los cinco hombres presuntamente implicados en el homicidio, de edades comprendidas entre 21 y 26 años. Cuatro de ellos son de nacionalidad española y uno lituana. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sagunto Plaza número 4.