Detenidas cuatro personas tras asaltar una casa y robar un coche de alta gama en Castellón
Los detenidos son dos hombres y dos mujeres de edades comprendidas entre los 31 y 53 años
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda, tras sustraer, entre otros efectos, un vehículo de alta gama en Almassora.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada a comienzos del mes de marzo, en la que la víctima alertaba del acceso ilícito a su domicilio mediante escalo. Los autores aprovecharon la ausencia del propietario para acceder al interior de la vivienda y del garaje anexo, desde donde sustrajeron un turismo de alta gama, además de otros efectos personales.
Abandonan el lugar sin levantar sospechas
Según las primeras comprobaciones, los autores accedieron a la vivienda tras escalar hasta una planta superior, utilizando posteriormente el interior del inmueble para facilitar el acceso al garaje. Una vez allí, se hicieron con el vehículo sustraído, abandonando el lugar sin levantar sospechas inmediatas.
El turismo fue localizado posteriormente en Castelló, donde había sido trasladado tras la comisión del robo.
Las gestiones practicadas por los agentes permitieron identificar a varias personas relacionadas con los hechos, todas ellas con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Durante el transcurso de la investigación, se fueron esclareciendo las circunstancias del robo y la participación de los distintos implicados.
Como resultado final del operativo, la Guardia Civil procedió a la detención de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de edades comprendidas entre los 31 y 53 años como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza mediante escalo.
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