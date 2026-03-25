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Rescatan a una mujer de avanzada edad tras un incendio en una vivienda en Castelló

La afectada estaba atrapada en la tercera planta de su domicilio

El cuerpo de bomberos de Castelló rescatando a la mujer.

El cuerpo de bomberos de Castelló rescatando a la mujer. / Mediterráneo

Neus Bravo

Pablo Ramón Ochoa

Castelló

Una mujer de avanzada edad ha sido rescatada por los bomberos del Ayuntamiento de Castelló este miércoles tras quedar atrapada en su vivienda a causa de un incendio declarado en el inmueble colindante, situado en la calle Bisbe Josep Mossèn Cases Deordal, en las inmediaciones de la Avenida de la Virgen del Lidón de Castelló.

El fuego, originado en la vivienda contigua, provocó una intensa acumulación de humo que se propagó rápidamente a ambas casas debido a un ventanal compartido que las conecta. Como consecuencia, la afectada quedó atrapada en la tercera planta de su domicilio, refugiándose en la terraza que da a la calle al no poder descender por las escaleras.

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El cuerpo de bomberos de Castelló en plena operación.

El cuerpo de bomberos de Castelló en plena operación. / Mediterráneo

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Castelló, que han logrado rescatar a la mujer desde la terraza contigua, ya que el humo impedía cualquier otra vía de evacuación. En estos momentos, los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona, mientras que la Policía Local ha procedido al corte de la calle para facilitar las labores de extinción. Según fuentes oficiales, la situación se encuentra bajo control

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