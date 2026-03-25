Así fue la señal de alarma que desencadenó la gran operación contra la trata de personas en Nules

La Guardia Civil asestó este martes un gran golpe a la trata de personas en la provincia de Castellón al liberar en Nules a más de 100 personas migrantes que vivían hacinadas en varias casas de la localidad. Asimismo, hay varios detenidos en esta causa que se encuentra bajo secreto de sumario.

La alerta se activó, según pudo saber este periódico, cuando el propietario de esas casas comenzó a firmar solicitudes de alta en el padrón municipal, dado que para hacerlo hace falta la autorización del dueño de la vivienda.

Empadronamientos sospechosos

No es un tema reciente. «Hace mucho tiempo» que se detectó que había muchos empadronamientos en las mismas casas, lo que motivó que la Policía Local y Servicios Sociales realizaran un seguimiento. A través de ese trabajo, pudo saberse que a las víctimas de esta red se les cobraba por trámites que son gratuitos, como esa misma solicitud de empadronamiento, además de hacerles pagar alquiler «por poder dormir en un colchón», afirman las fuentes.

Dichas fuentes indican que cuando se tuvo constancia de esa circunstancia, se puso en conocimiento de las autoridades competentes, lo que habría activado el caso. Al preguntar al Ayuntamiento sobre esto, declinaron hacer declaraciones, aduciendo que la investigación está abierta.

Esta macrooperación, sobre la cual la Guardia Civil llevaba tiempo investigando, comenzó su fase final ayer con el despliegue a las 4.00 de la madrugada de multitud de efectivos de la Benemérita. Incluso un helicóptero del Instituto Armado sobrevoló a baja altura los cielos de Nules. Por su parte, los vehículos policiales tomaron al menos tres puntos del municipio, entre ellos las calles Padre Tomás Lucas y San Agustín.

Fuentes de toda solvencia consultadas por Mediterráneo confirmaron que la macrooperación es por un presunto caso de trata de seres humanos que hasta el momento ha permitido liberar a más de un centenar de personas de un entorno de supuesta explotación laboral, forzados además a compartir habitáculos entre muchas personas. Estas presuntas víctimas son principalmente hombres.

Testigos consultados aseguraron que los agentes llegaron a evacuar de manera preventiva a vecinos de uno de los edificios de viviendas en los que se intervino; y dijeron haber visto a personas esposadas y cómo se llevaban a un grupo de menores en edad escolar.

No se descarta que esta presunta mafia de trata operase en otros puntos de la provincia.

Movimientos extraños

Este rotativo pudo conocer de parte de testigos de los hechos que la situación fue denunciada en la localidad ya que desde hacía tiempo que se habían detectado movimientos extraños de personas, con mucha gente viviendo en las mismas casas. Según indicaron vecinos que conocían a las víctimas, se trataba de personas principalmente pakistaníes y de otras nacionalidades de esa zona de Asia. Venían a España con la promesa de trabajar y eran explotados una vez en Nules. Incluso había niños, hijos de estos migrantes, que se encontraban escolarizados.

Asimismo, se les cobraba por hacer trámites burocráticos que son gratuitos en España. Algunas de las personas rescatadas fueron trasladadas más tarde a la playa de Nules, donde las agruparon con tal de realizarles controles médicos para confirmar su estado de salud por parte, debido a las condiciones de insalubridad en las que vivían.

Posibles trabajadores del campo

«Hace tiempo que se comentaba que había un pakistaní comprando casas viejas por el pueblo, que las llenaba de gente y que les cobraba por todo», ha afirmado una vecina.

«Por las mañanas se les veía subir en furgonetas para ir a trabajar al campo», añade. Quienes habían escuchado esa historia estaban cerca de conocer el origen de las redadas, sin saberlo.