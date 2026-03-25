Trasladan a 75 hombres víctimas de trata rescatados en Nules a un complejo educativo de Valencia donde residen 300 alumnos

Más de 100 víctimas de trata de seres humanos fueron rescatadas en Nules después de tres redadas realizadas en la madrugada del martes. Horas después, 75 de ellas fueron trasladados a un complejo educativo de Valencia para sorpresa de los 300 alumnos que allí residen en régimen interno. Desde la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad trasladaron a los 75 migrantes con la colaboración de Cruz Roja para que ocuparan lo que en el centro se conoce como "el hotelito", y que son unas 30 habitaciones que se ubican en uno de los edificios y se destinan a otros fines que no son educativos.

Según ha podido saber Levante-EMV, del mismo grupo que Mediterráneo, en cada habitación se alojan unas 5 víctimas de trata que, sin embargo, carecen de agua caliente en ese mismo edificio por lo que deben trasladados a las duchas del polideportivo. El edificio donde han sido trasladadas estas personas está siendo sometido a un tratamiento de legionela. Así, en pequeños grupos, los trasladan en coche de una parte del complejo, a la otra para que puedan asearse.

El alcalde de la ciudad, David García, explicó los detalles de la operación que conmocionó a los vecinos durante toda la jornada.

Rápida operación policial

Manolo Nebot

De esta manera, 75 víctimas de trata comparten la misma ubicación con los alumnos del complejo educativo (aunque en espacios diferentes). Sin embargo, según ha podido saber este periódico, se prevé que sea por un espacio reducido de tiempo ya que la rapidez con la que se ha llevado a cabo la operación policial y la cercanía de las fiestas de Semana Santa han dificultado, al parecer, un alojamiento alternativo.

Y es que, ante este tipo de operaciones, la Conselleria de Igualdad deriva a hoteles y hostales a las personas vulnerables a las que debe dar acogida inmediata (víctimas de trata o similar por operaciones policiales, migrantes derivados por la crisis de Canarias...) Sin embargo, los datos de la primera quincena de marzo ya situaban la ocupación media en el 76,4 %, medio punto por encima del mismo periodo del pasado, y los datos auguran colgar el cartel de completo la primera semana de abril.

Promesas incumplidas y explotación laboral

Las personas rescatadas en la operación policial de Castellón son, principalmente, pakistaníes, aunque también figuran otras nacionalidades de Asia. Venían a España con la promesa de trabajar y eran explotados laboralmente en Nules. Además, se les cobraba por hacer trámites burocráticos que son gratuitos en España. Algunas de las personas víctimas de trata han sido sometidas a controles médicos para confirmar su estado de salud por parte de sanitarios, debido a las condiciones de insalubridad en las que vivían.