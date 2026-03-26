Un cruce de carril y una frenada tardía: la principal hipótesis del accidente mortal de l'Alcora

Aunque por el momento no se conocen con exactitud las circunstancias exactas que provocaron el choque fatal del miércoles a las 21.00 horas en l'Alcora y hay abierta una investigación, fuentes cercanas a la misma indicaron este jueves a Mediterráneo que el conductor del coche, herido leve y de 59 años, se encontraba presuntamente desviándose hacia la entrada de su nave industrial, invadiendo el carril contrario para hacer este movimiento.

El motorista fallecido, que tenía 34 años, trató de frenar al máximo, tal y como evidencian las marcas de frenada en el asfalto, pero supuestamente no pudo reaccionar con suficiente antelación, debido según las mismas fuentes en parte a la velocidad a la que iba, y se estrelló contra el lateral delantero del vehículo conducido por el herido, un empresario de l’Alcora, al encontrárselo de manera inesperada en su carril.

La víctima mortal fue el ocupante de la motocicleta, el más vulnerable en este tipo de accidentes, que falleció en el acto a causa del tremendo impacto con el coche.

Señal visible del accidente

Quedaron fuertes marcas de frenada de la moto que conducía el fallecido en el asfalto de la carretera de CV-16. Esta señal del terrible accidente aún era visible ayer por la tarde en el polígono industrial.

La marca de la frenada de la moto en la que iba el fallecido ayer en l'Alcora. / R. D. A.

Se trataba de un hombre de 34 años que residía desde hacía muchos años con su familia en Sant Joan de Moró, siendo su madre natural de l’Alcora. Según fuentes cercanas a la víctima, en el pasado llegó a tener una panadería en la localidad, donde vivía, y en la actualidad trabajaba en la empresa Equipe Cerámica de Figueroles.

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Además, había mantenido una relación con una joven de l’Alcora, con la que tuvo una hija, aunque posteriormente se separaron. Así pues, el fallecido deja una niña de 12 años huérfana de padre.