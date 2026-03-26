Trata de personas en Nules: "Los menores son familia de los detenidos"

A la espera de que se levante el secreto de sumario y las autoridades competentes den detalles oficiales concretos sobre el caso de trata de personas que se está investigando en Nules, lo que se sabe de sus implicaciones tiene que ver con los menores que el primer día los testigos aseguraron ver salir de una de las viviendas.

Son los vecinos de la zona, los que llevaban conviviendo con ellos desde hace tiempo, quienes confirman que son cuatro niños cuyas edades oscilan entre 2 y 8 años aproximadamente y que, al parecer, formarían todos parte de la misma familia, la de los detenidos, que residían en el piso de la calle Buenavista, que fue objeto de una de las redadas de la Guardia Civil del pasado 24 de marzo.

Según la información que ha podido recabar este periódico, ya no habría más menores implicados. En el resto de las casas objeto de la intervención, tres en total, solo habría personas adultas, la mayoría hombres y alguna mujer.

Ese día habían ido a clase

Los mismos vecinos son los que explican que el día de la operación, los cuatro menores habrían ido a clase «con normalidad», dado que estaban escolarizados, otro detalle del que ya había tenido conocimiento este periódico, ya que fuentes fiables consultadas aseguraron el mismo martes, que los menores afectados —que en ese momento no se había podido confirmar cuántos eran— estaban matriculados en un colegio público del municipio.

Por el momento se desconoce dónde están ahora y bajo la tutela de quién. Los vecinos tampoco saben precisar si siguen yendo a clase, porque lo que sí es seguro es que no han vuelto al piso en el que residían «porque está todo precintado». Además de que, sospechan, «no debe estar en muy buenas condiciones», porque durante la redada «se pasaron todo el día picando, debe estar destrozado».

Sobre el resto de víctimas de esta presunta red de trata de personas, según averiguó Levante-EMV, del mismo grupo editorial que Mediterráneo, al menos 75 del más de un centenar que fueron rescatadas, fueron trasladados a un complejo educativo de Valencia por parte de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, con la colaboración de Cruz Roja. Un espacio conocido como el hotelito, que dispone de unas treinta habitaciones, en cada una de ellas, habría unas cinco personas.