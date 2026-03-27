Graves retenciones en la AP-7 por el vuelco de un camión
Hay dos kilómetros de retenciones
Un camión ha volcado este viernes en la autopista AP-7 a la altura de la localidad castellonense de Moncofa, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a Mediterráneo.
El siniestro ha ocurrido sobre las 11.15 horas de la mañana y por el momento se desconoce el estado de salud del ocupante del vehículo pesado accidentado.
Eso sí, los Bomberos de la Diputación de Castellón han indicado que posiblemente el camionero se encuentre atrapado en la cabina y han desplazado una dotación del parque Plana Baixa hacia allí.
El sentido afectado es el que va hacia València y los hechos se han producido concretamente en el kilómetro 457 de esta vía que recorre todo el arco mediterráneo.
La circulación se está viendo gravemente afectada, ya que los coches solo pueden circular por uno de los carriles de la autopista.
Ya son más de dos kilómetros de retenciones los que la DGT observa en dicha vía.
Alternativas
La Guardia Civil de Tráfico recomienda a los conductores que tengan que tomar ese camino que se desvíen por la N-340 o por la autovía a 7 como alternativas.
Esta información se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más datos.
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