Muere un hombre al quedar atrapado en un tractor en Figueroles
Los bomberos y los sanitarios se han movilizado hacia el lugar pero no se ha podido hacer nada por salvar su vida
Un hombre ha fallecido este viernes tras sufrir un accidente de tractor este viernes por la tarde en Figueroles, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.
Este cuerpo ha mandado a dos dotaciones de los parques de l'Alcalatén y la Plana Baixa para tratar de socorrer al varón y los servicios sanitarios también se han movilizado, pero nada han podido hacer por salvar su vida.
El siniestro se ha producido en una pista forestal.
Esta información se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más datos.
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