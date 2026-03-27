Un incendio de vegetación pone en peligro una autocaravana en la Marjal de Almenara

El cuerpo de Bomberos de la Diputación de Castellón en la Plana Baixa tiene una mañana de viernes movida. Poco después del accidente de un camión en la AP-7 en Moncofa, han debido afrontar otra emergencia cercana en Almenara, concretamente en la zona de la Marjal de dicha localidad castellonense fronteriza con la provincia de Valencia.

Se trata de un incendio de vegetación que presenta riesgo no solo por el daño que pueda ocasionar a la Marjal, sino porque hay una autocaravana en las inmediaciones del incendio que se ha alertado de que podría salir damnificada, de acuerdo a los propios bomberos.

Una dotación de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se ha movilizado al lugar de los hechos para tratar de sofocar el incendio.

Esta información se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más datos.