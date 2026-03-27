Sorprenden in fraganti a tres personas que intentaban robar en una nave industrial en Castellón

La Guardia Civil ha detenido a tres varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras ser sorprendidos en el interior de una nave industrial dedicada al almacenamiento de fruta en la localidad de Vinaròs.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 22 de marzo, cuando los agentes que prestaban servicio de Seguridad Ciudadana recibieron un aviso alertando de la posible comisión de un robo en una nave, tras detectarse luces intermitentes en su interior.

Una vez en el lugar, los guardias civiles comprobaron que la puerta principal de acceso presentaba el candado fracturado. Ante estos indicios, realizaron una inspección perimetral del recinto, localizando un tramo de la valla metálica que rodea la parcela cortado y forzado, así como una ventana cercana con signos evidentes de haber sido manipulada para facilitar el acceso al interior.

Arma blanca tipo punzón

Tras acceder a la nave y efectuar una primera inspección tanto en la planta baja como en la superior, los agentes localizaron a tres personas en el interior del inmueble. Uno de ellos portaba un arma blanca tipo punzón, por lo que se procedió a su inmediata inmovilización. Finalmente, los tres varones de edades comprendidas entre los 39 y 43 años fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas.

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Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.