Un accidente de tráfico con posibles atrapados complica la tarde en la N-232 en Morella
Los Bomberos de la Diputación se desplazan al lugar
La carretera nacional N-232 ha sido testigo esta tarde de sábado de un accidente de tráfico a la altura de Morella, de acuerdo con lo que han informado los Bomberos de la Diputación de Castellón en sus redes sociales.
El Consorcio Provincial de Bomberos ha añadido que hay posibles personas atrapadas que no pueden salir de un vehículo, ya que este se encuentra volcado.
Así, dos dotaciones de bomberos de los parques Els Ports y Baix Maestrat se han desplazado hasta el lugar del siniestro, en la carretera que conecta Morella con Vinaròs.
Se desconoce por el momento cuántos son los heridos. La Guardia Civil también ha acudido al lugar.
Esta semana ya ha habido un fallecido en un accidente de tráfico en Castellón, en l'Alcora, y otra víctima en un accidente agrario al volcar su tractor en Figueroles.
Esta información se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más datos.
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