Un camión queda calcinado tras un aparatoso incendio en Castellón

Un incendio a primerar hora de este sábado ha movilizado a los bomberos del consorcio provincial a la N-340, a su paso por Cabanes.

El fuego ha afectado a la totalidad de un camión que transportaba bolas de polietileno, obligando a cortar la vía hasta que las llamas han sido controladas.

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Extinguido el incendio de un camión con polietileno en la N-340 en Cabanes / Bombers Dipcas

En la intervención han participado dos dotaciones del parque de la Plana Alta. El suceso se ha saldado sin heridos, y el conductor no ha sufrido ningún problema. Los bomberos del servicio también han confirmado que no ha habido riesgo para terceros.