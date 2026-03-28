Un incendio desata una gran columna de humo en el polígono Cipreses de Castellón
Las llamas afectan a una nave industrial y obligan a movilizar a los servicios de emergencia mientras el humo negro genera alarma entre vecinos y conductores en la zona
Un incendio declarado este sábado en el polígono industrial Cipreses de Castellón ha generado una gran columna de humo negro que ha alertado a vecinos y conductores en distintos puntos del entorno urbano. Las imágenes grabadas muestran llamas de considerable altura que afectan a una nave industrial, aunque por el momento no han trascendido datos oficiales sobre el origen del fuego ni sobre posibles daños personales.
El fuego ha provocado una rápida movilización de los servicios de emergencia, que trabajan en la zona para controlar las llamas y evitar su propagación a otras instalaciones cercanas. La densidad del humo, visible a gran distancia, ha incrementado la preocupación en los alrededores del polígono.
A la espera de información oficial, todo apunta a que el incendio ha tenido un desarrollo intenso en sus primeros momentos, con abundante material combustible en el interior de la nave afectada, tal y como se aprecia en el vídeo difundido.
Las autoridades no han confirmado por ahora las causas del suceso ni el alcance total de los daños. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre este incendio que ha generado una gran expectación.
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