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Muere un hombre de 58 años en un accidente laboral en Vila-real

El trabajador, empleado de una empresa de Castelló dedicada a la carpintería metálica, falleció el miércoles tras precipitarse al vacío al ceder una placa de uralita

Muere un trabajador de 58 años en un accidente laboral en Vila-real

Muere un trabajador de 58 años en un accidente laboral en Vila-real

Sergi Juan

Un trágico accidente laboral acabó el miércoles con la vida de un hombre de 58 años en Vila-real. El suceso mortal ocurrió alrededor de las 12:00 horas del mediodía.

El accidente se produjo cuando el trabajador, empleado de una empresa de Castelló dedicada a la carpintería metálica, se encontraba realizando trabajos con una placa de uralita, la cual cedió.

A pesar de que el operario cumplía con las medidas de prevención al llevar puestos tanto el casco como el arnés, la protección falló de forma fatal.

Intervención de los servicios de emergencia

Tras el aviso del siniestro, se movilizaron de inmediato una unidad del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) de Nules. A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios, no se pudo hacer nada por salvar al trabajador.

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Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y el juez para proceder al levantamiento del cadáver.

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