La Diputación de Castellón promueve una sociedad más igualitaria entre el alumnado de secundaria de la provincia.

Desde el Servicio de Bienestar e Igualdad de la institución provincial y con el apoyo de la Fundación Inspiring Girls, se han puesto en marcha una serie de talleres dirigidos a diferentes centros de secundaria con el fin de reducir el impacto que los estereotipos de género pueden tener en la determinación del futuro profesional de los y las adolescentes.

La diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha participado esta semana en el primer taller celebrado en el IES Alfred Ayza de Peñíscola, junto a otras cuatro mujeres referentes en varios sectores profesionales.

Romper estereotipos

“Romper con los estereotipos de género entre la adolescencia es fundamental para que puedan decidir su futuro con libertad. No hay profesiones de chicos o de chicas, hay talento, esfuerzo y oportunidades que deben estar al alcance de todas las personas”, ha destacado la diputada provincial.

Se trata de una actividad dinámica y divertida que pone en contacto al alumnado con mujeres de distintos ámbitos profesionales para que conozcan de primera mano sus experiencias. Con ello, “pretendemos mostrar la variedad de salidas profesionales, carreras, trabajos y posibilidades que el futuros les depara”, ha resaltado Marisa Torlà.

Para 4º de ESO

Los talleres van dirigidos al alumnado de 4º ESO de diferentes centros de secundaria de municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia de Castellón. “Con iniciativas como esta, desde la Diputación contribuimos a avanzar hacia una sociedad más igualitaria, sin barreras ni estereotipos que condicionen el futuro de nuestra juventud”, ha concluido la diputada de Bienestar Social.

Esta actividad forma parte y cierra la programación que la Diputación de Castellón ha llevado a cabo durante el mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Además del IES de Peñíscola, está previsto que estos talleres se desarrollen en otros institutos de la provincia.