Domingo accidentado en las carreteras de Castellón: vuelcos, rescates y un choque contra un árbol caído por el viento

La provincia de Castellón ha registrado tres siniestros de relevancia durante este domingo, obligando a una rápida intervención de los servicios de emergencia en distintos puntos del territorio.

El primer incidente ha tenido lugar de madrugada en Benassal, concretamente en la carretera CV-166. Hasta allí se han desplazado efectivos de los parques de Plana Alta y Alt Maestrat para rescatar a una persona tras un accidente de tráfico.

Ya a primera hora de la mañana, en Alcalà de Xivert, los bomberos han acudido a un aviso por un vehículo volcado. El conductor ha podido ser atendido rápidamente por los medios sanitarios desplazados.

La jornada ha seguido con incidencias en las carreteras, y los equipos de emergencia han tenido que intervenir en un tercer suceso en la vía que une La Barona y Les Useres. En este caso, un turismo ha colisionado contra un árbol que previamente había caído por las fuertes rachas de viento, obstaculizando la circulación. Los servicios de emergencias han asegurado la zona tras el impacto.