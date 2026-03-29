Secta sexual de Vistabella: la acusación particular apunta que «al menos hay condenas» pese a ser bajas

La sentencia de la secta sexual de Vistabella ha sido condenatoria para cinco de los seis acusados, pero las penas impuestas son mucho menores a lo que aspiraban la Fiscalía Provincial de Castellón y la acusación particular. Por tanto, la sensación en la acusación particular es cautelosa en cuanto a valorar el fallo de los jueces, si bien el abogado de todas las víctimas, José Manuel Moratallo, incide en declaraciones a Mediterráneo que «al menos hay condenas». "Casi con total seguridad" recurrirá el fallo, aunque apunta que primero debe hablar con todos sus representados.

Mientras tanto, Rubén Cobo, el abogado defensor de las acusadas principales, que han recibido penas de 3 y 5 años cuando les pedían 115, dice a este diario que espera para pronunciarse hasta estudiar detenidamente el fallo.

Las acusadas principales (la viuda y la nuera del fallecido Tío Toni) han sido absueltas de la mayoría de los delitos y han sido condenadas a penas mínimas de 3,5 y 5 años de prisión por tres hechos concretos, en vez de a los 115 años que les solicitaban. Incluso, la sentencia reconoce como perjudicada a una de ellas, la nuera, pues la sitúa como «primera víctima conocida del Tío Toni», abusada sexualmente cuando era menor y luego forzada a ser la asistente del líder. Incluso, «sus facultades para conocer la ilicitud de los actos» estaban afectadas. No comprendía la realidad «ni podía actuar de otra manera» por culpa de Toni.

El resto de acusados recibieron condenas de un máximo de 7 años en el caso de una procesada que facilitó que Toni abusara de dos de sus hijas; a los 3,5 años que recibió otra mujer por sujetar la cabeza a una víctima mientras el gurú sexual la agredía sexualmente; pasando por el hombre condenado a 5 años por tocamientos a un niño.

Primera impresión "optimista"

El abogado de las víctimas apunta que su «primera impresión inicial» tras acceder a la sentencia, publicada el viernes, es «optimista». «Por lo menos hay condenas, eso es lo principal: que haya una sentencia condenatoria, exceptuando a una de las acusadas, que sabíamos obviamente de la dificultad en ese caso porque no contábamos con una prueba tan importante como con el resto de víctimas», expresa Moratallo, en relación a la única mujer absuelta. Esta procesada se había sentado en el banquillo por presuntamente mantener una relación con un menor y abusar de él, algo que el tribunal ha descartado.

Cabe recordar que el principal responsable de la inmensa mayoría de las presuntas agresiones sexuales, el Tío Toni, el líder a quien le atribuían poderes divinos, murió en prisión y nunca podrá recibir por tanto condena penal. El juicio a seis de sus seguidores era una puerta para el camino judicial en España para otras sectas similares, ya que podía sentar jurisprudencia.

Moratallo dijo que «hay que tener en cuenta que las penas se han reducido sustancialmente debido a que se han apreciado las circunstancias atenuantes, por un lado la cuasi prescripción y por otro la alteración psíquica que ha quedado acreditada a través de los informes que se aportaron en su día». «Eso ha hecho que efectivamente se haya aminorado en cuanto a la cuantía de años de prisión», apunta.