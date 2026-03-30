Esperan reabrir esta semana el cementerio de Benicàssim tras la caída de un ciprés gigante por el viento

El fuerte episodio de viento que ha afectado a Benicàssim, y el resto de la provincia, durante las últimas horas ha obligado a cerrar el cementerio municipal tras la caída de un ciprés de grandes dimensiones en el recinto. El camposanto no abrió este domingo por precaución y este lunes continúan los trabajos para retirar el árbol y reparar los daños.

La caída del ciprés no ha provocado daños personales ni ha destrozado nichos. La principal afección se ha localizado en el panteón situado junto al árbol, que resultó dañado por el fuerte impacto, así como en una lápida en el suelo. La previsión es que el cementerio pueda reabrir el miércoles, aunque todo dependerá de la evolución de las tareas. Durante este lunes se está procediendo al corte del árbol caído y para el martes está previsto continuar con los trabajos de acondicionamiento de la zona.

El temporal dejó este domingo rachas de viento de 111 kilómetros por hora en Benicàssim, dentro de una jornada especialmente complicada en toda la provincia. En el municipio, las actuaciones se han centrado primero en garantizar la circulación de vehículos, después en asegurar el paso de peatones y, en paralelo, en recuperar la normalidad cuanto antes a las puertas de la Semana Santa, uno de los periodos con mayor afluencia de visitantes.

Imagen de un vehículo 'sepultado' por un árbol en Benicàssim. / Mediterráneo

La caída del ciprés en el cementerio no fue la única incidencia destacada de la jornada. El viento también estuvo detrás de otros episodios en distintos puntos de Benicàssim. Entre ellos, un incendio declarado poco antes de las 14.00 horas en la zona de detrás de Villa Elisa, en el área de villas próxima a la avenida Barcelona y a la playa del Voramar, generó alarma entre vecinos y personas que se encontraban en el entorno. La rápida actuación vecinal y la llegada de los efectivos del parque de bomberos de la Plana Alta permitieron extinguir el fuego.

Un gran pino cae y corta el paso en una calle de Benicàssim. / Kmy Ros

Otra de las imágenes más llamativas del temporal se produjo en una calle próxima a la playa Els Terrers, donde un gran pino cayó sobre la calzada, arrastrando también cableado y un poste y bloqueando por completo el paso. La intervención de los bomberos obligó a asegurar la zona ante el riesgo derivado del árbol y de los tendidos afectados.

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El viento también causó daños durante el montaje del SanSan Festival 2026, con afecciones en estructuras ligeras, vallado perimetral, señalética y lonas ya instaladas en el recinto de festivales. Pese a estos desperfectos, el festival mantiene su celebración prevista del 2 al 4 de abril.