Colisión entre dos vehículos en la CV-10 a su paso por Vila-real
Un camión embiste a un coche que estaba detenido en el arcén
La Guardia Civil de Tráfico de Castellón ha tenido que actuar este lunes, sobre las 16.30 horas, en la CV-10 a la altura de Vila-real después de un choque entre dos vehículos. La colisión se ha producido en el punto kilométrico 11, en sentido creciente de la carretera en dirección a Onda cuando un camión ha embestido a un vehículo que se encontraba detenido en el arcén.
Según ha explicado la Guardia Civil, solo se han producido daños materiales y no ha habido heridos. Los agentes se han desplazado hasta el lugar de los hechos y trabajan en la retirada de los restos de los dos automóviles colisionados. No se ha habido retenciones de tráfico.
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