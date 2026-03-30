Colisión entre dos vehículos en la CV-10 a su paso por Vila-real

La Guardia Civil de Tráfico de Castellón ha tenido que actuar este lunes, sobre las 16.30 horas, en la CV-10 a la altura de Vila-real después de un choque entre dos vehículos. La colisión se ha producido en el punto kilométrico 11, en sentido creciente de la carretera en dirección a Onda cuando un camión ha embestido a un vehículo que se encontraba detenido en el arcén.

El accidente se ha producido sobre las 16.30 horas de este lunes. / Mediterráneo

Según ha explicado la Guardia Civil, solo se han producido daños materiales y no ha habido heridos. Los agentes se han desplazado hasta el lugar de los hechos y trabajan en la retirada de los restos de los dos automóviles colisionados. No se ha habido retenciones de tráfico.

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