Cuando la confianza se sienta en el banquillo: 14.000 euros desaparecidos en Castellón y una relación llena de dudas

Acusaciones de apropiación indebida de 14.000 euros, una relación personal sin definir, insinuaciones de ludopatía y muchas dudas en el caso que ha juzgado este lunes la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón.

Una mujer, de nacionalidad colombiana, se ha sentado en el banquillo acusada de haberse quedado con 14.000 euros de un hombre con el que mantenía una estrecha relación, después de que este fuera ingresado en el Hospital General de Castellón en abril de 2023.

El denunciante le había dado esta cantidad a la acusada con la condición de guardarla y de que se la devolviera una vez recibiera el alta médica. Pero, una vez sucedió esto, la mujer no le entregó el dinero, a pesar de los requerimientos a través de mensajes de texto de móvil. Ante estos hechos, tanto la Fiscalía como la defensa solicitan tres años de prisión para la acusada por un delito de apropiación indebida con la agravante de abuso de confianza. Además, debería indemnizar a la víctima con los 14.000 euros presuntamente sustraídos.

"Lo consideraba como mi padre"

Sin embargo, las declaraciones en sede judicial dejan muchas dudas tanto sobre la naturaleza de la relación entre el denunciante y la procesada como sobre los hechos acaecidos. La mujer ha explicado que, desde 2008, conoce al hombre, quien, por su avanzada edad y problemas de salud, se encuentra en la actualidad ingresado en una residencia de mayores. Además, la acusada ha reconocido que, durante cuatro años, vivieron en el mismo domicilio y que “lo consideraba como mi padre”.

Por su parte, el hijo de la víctima ha asegurado que “tuvieron una relación sentimental”, aunque en el momento de los hechos ella solo iba a visitarle y se preocupaba por sus cuidados. Además, ha relatado que “ella tenía acceso a las tarjetas de crédito, las cuentas de mi padre y también tenía llaves de la casa”.

El denunciante, que ha testificado a través de videoconferencia, ha explicado que “me puse muy malo y me tuvieron que llevar al hospital, por lo que le di el dinero que tenía en casa y las tarjetas de crédito”, ya que “ella venía a estar conmigo y me quería”. Sin embargo, cuando le reclamé el dinero, “desapareció y no pude encontrarla”.

Los agentes de la Policía Nacional que han declarado en sede judicial han afirmado que, tras las gestiones comprobatorias, encuentran coherencia en la denuncia, porque la cantidad se corresponde con los extractos bancarios del denunciante durante el año anterior a los hechos juzgados.

"Estaba en muy mal estado"

El hijo del hombre, tras recibir una llamada “confusa, en la que mi padre divagaba”, se encontró a su padre en “muy mal estado” cuando llegó a la casa. A pesar de que la acusada había contratado a una persona para ocuparse del denunciante, “me decía esta mujer que, muchas veces, mi padre estaba sucio de orines y excrementos, y su estado era deplorable”. Ante esta situación, a lo que se añadían las acusaciones de su padre de haber perdido 14.000 euros a manos de la procesada, “le pedí las llaves de casa para que no pudiera entrar”.

En su interrogatorio, la acusada ha afirmado que “yo no hablé con ningún hijo suyo y no le entregué las llaves a nadie”. Además, ha añadido que “pensaba que los mensajes no me los escribía él, por lo que no los contesté”. A esto ha unido que “el día en que ingresó en el hospital, yo fui con mi actual pareja a su casa a ayudarle. Allí estaban la Policía y la ambulancia, y no me dio nada. Ellos lo vieron”.

La mujer ha relatado que “en ocasiones, tuvo discusiones con sus hijos porque se había gastado 8.000 o 9.000 euros en el casino o en el bingo”. El abogado de la defensa ha destacado los “problemas de ludopatía” del denunciante, que, en su declaración, ha reconocido que “sí, me gusta el bingo”.

Tras la celebración del proceso, el caso ha quedado visto para sentencia.