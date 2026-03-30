Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta en CastellónAccidentes en CastellónViento extremoSecta sexualCronistas del tiempo
instagramlinkedin

Detenido en Castellón por circular sin carnet y por entrar en España cuando lo tenía prohibido por una condena

El hombre fue sorprendido en un control rutinario

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / CÓRDOBA

Neus Bravo

Castellón

Un hombre de 38 años fue detenido en Onda el pasado fin de semana por doble motivo: circular sin haber obtenido nunca el permiso de conducir y encontrarse en España cuando lo tenía prohibido por una condena.

El susodicho y un acompañante recibieron el alto policial cuando iban en direccion a Tales en la medianoche del viernes al sábado. Los agentes de la Policía Local de Onda hacían un control y comprobaron que, pese a entregar un supuesto permiso de conducir egipcio, el conductor no tenia carnet. Además, al comprobar sus datos, vieron tambien que tenia vetada la entrada al espacio Schengen hasta el año 2029.

Noticias relacionadas

Por todo ello, procedieron a su detención y entrega en el puesto de la Guardia Civil de Onda.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents