Detenido en Castellón por circular sin carnet y por entrar en España cuando lo tenía prohibido por una condena
El hombre fue sorprendido en un control rutinario
Neus Bravo
Un hombre de 38 años fue detenido en Onda el pasado fin de semana por doble motivo: circular sin haber obtenido nunca el permiso de conducir y encontrarse en España cuando lo tenía prohibido por una condena.
El susodicho y un acompañante recibieron el alto policial cuando iban en direccion a Tales en la medianoche del viernes al sábado. Los agentes de la Policía Local de Onda hacían un control y comprobaron que, pese a entregar un supuesto permiso de conducir egipcio, el conductor no tenia carnet. Además, al comprobar sus datos, vieron tambien que tenia vetada la entrada al espacio Schengen hasta el año 2029.
Por todo ello, procedieron a su detención y entrega en el puesto de la Guardia Civil de Onda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 58 años en un accidente laboral en Vila-real
- Peñíscola 'estrena' un hotel de 315 habitaciones con terrazas, cinco piscinas y spa
- La AEMET sitúa a Castellón en alerta naranja en vísperas de Semana Santa
- La hostelería de Castellón se reinventa ante la falta de personal para Semana Santa: cambios en horarios, turnos y mesas
- El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”
- El hito que cambió para siempre el tráfico en Castellón: El túnel que rompió el cinturón de hierro
- Alerta naranja en Castellón: fuertes rachas de 100 km/h amenazan el fin de semana
- Los atragantamientos van a más en Castellón: una médico de Urgencias da las claves