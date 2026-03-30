Detenido en Castellón por circular sin carnet y por entrar en España cuando lo tenía prohibido por una condena

Un hombre de 38 años fue detenido en Onda el pasado fin de semana por doble motivo: circular sin haber obtenido nunca el permiso de conducir y encontrarse en España cuando lo tenía prohibido por una condena.

El susodicho y un acompañante recibieron el alto policial cuando iban en direccion a Tales en la medianoche del viernes al sábado. Los agentes de la Policía Local de Onda hacían un control y comprobaron que, pese a entregar un supuesto permiso de conducir egipcio, el conductor no tenia carnet. Además, al comprobar sus datos, vieron tambien que tenia vetada la entrada al espacio Schengen hasta el año 2029.

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Por todo ello, procedieron a su detención y entrega en el puesto de la Guardia Civil de Onda.