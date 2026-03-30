Dos hospitalizados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Benicarló
El fuego se declaró de madrugada y los bomberos desalojaron todo el edificio
Dos hombres, de 20 y 23 años, tuvieron que ser trasladados esta pasada madrugada al Hospital Comarcal de Vinaròs por inhalación de humo, a consecuencia de un incendio declarado en una vivienda de Benicarló.
Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y del Centro de Coordinación de Emergencias (CICU), el aviso se activó a las 4.30 horas. El fuego afectaba a un inmueble situado en la calle Francisco Pizarro y afectaba a una habitación.
Hasta el lugar se desplazaron bomberos del parque del Baix Maestrat, que desalojaron todo el edificio. Finalmente, sobre las 6.00 horas se dio por extinguido el incendio.
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