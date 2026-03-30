Sorprenden a un joven con un 'arsenal' de drogas en Castellón

La Guardia Civil de Burriana ha detenido a un joven de 22 años como presunto autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), tras ser interceptado en un punto de verificación establecido en la Segorbe.

Los hechos ocurrieron durante la noche, cuando los agentes realizaban un dispositivo preventivo con motivo de un evento festivo, con el objetivo de evitar la tenencia, consumo y venta de sustancias estupefacientes en las inmediaciones de una zona de ocio.

Durante el operativo, un coche con cuatro personas se aproximó al control y, al percatarse de la presencia policial, uno de los ocupantes arrojó un objeto al exterior por la ventanilla, llegando incluso a impactar contra uno de los agentes. Ante esta actitud, los agentes procedieron a dar el alto al vehículo.

Tras la intervención, se comprobó que el objeto arrojado era una bolsa de grandes dimensiones que contenía lo que parecían diversas sustancias estupefacientes distribuidas en dosis individuales listas para su venta. En concreto, se intervinieron 18 envoltorios con metanfetamina (27,6 gramos), 16 bolsitas con marihuana (19,03 gramos) y 79 pastillas de MDMA.

Uno de los ocupantes reconoció ser el propietario de las sustancias, manifestando que había arrojado la bolsa al detectar el control policial y que las mismas estaban destinadas a su venta. Asimismo, el perro del servicio cinológico de la Guardia Civil de Castellón confirmó la presencia de la droga en la ropa del joven.

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Por todo ello, se procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública, siendo instruidas las correspondientes diligencias para su puesta a disposición judicial