Desmantelan en Almassora un clan familiar dedicado a traficar con cocaína, heroína y marihuana

Los agentes de la Policía Nacional han detenido en Almazora a cuatro personas, dos hombres de 46 y 48 años y dos mujeres de 42 y 20 pertenecientes todos ellos a la misma familia, como presuntas autoras de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Según la investigación, los arrestados utilizaban una vivienda como punto de venta de drogas.

En el registro del domicilio, los agentes intervinieron 22,83 gramos de cocaína, 5,56 gramos de heroína, 1.600 euros en efectivo, material para una plantación indoor de marihuana y un vehículo.

El material incautado en la operación desarrollada en Almassora. / Mediterráneo

La operación policial se inició a raíz de las quejas vecinales por la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en la zona. Tras comprobar la presencia constante de compradores a distintas horas del día, la Policía Nacional estableció un dispositivo para identificar y detener a los supuestos distribuidores.

Cultivo interior de marihuana

Durante la investigación, los agentes constataron además que los ahora detenidos estaban preparando la instalación de un cultivo ilegal de marihuana en interior, distribuido por varias habitaciones de la vivienda y equipado con el material necesario para su puesta en marcha. También verificaron que la instalación eléctrica estaba conectada de forma ilegal a la red de distribución.

Una vez reunidos los indicios, los agentes solicitaron al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Castellón la autorización para la entrada y registro en el inmueble. En el operativo participaron distintas unidades de la Comisaría Provincial de Castellón y de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, con el apoyo de la Unidad Canina para la localización de droga.

Tras una compleja actuación, la operación se saldó con la aprehensión de 22,83 gramos de cocaína, 5,56 gramos de heroína, 1.600 euros en efectivo, abundante material para el cultivo ilegal de marihuana y un vehículo.

La operación concluyó con la detención de cuatro personas, dos de las cuales contaban con antecedentes por hechos similares. Por este motivo, y dada su reincidencia, la autoridad judicial ha decretado para ellas prisión preventiva.