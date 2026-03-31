Dos detenidos en Tarragona acusados de robar en una joyería de Vila-real a punta de pistola

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tarragona a dos varones como presuntos autores de un atraco con arma de fuego en una joyería de Vila-real (Castellón), según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio, cuando los dos atracadores se desplazaron desde Tarragona hasta Vila-real (Castellón) para cometer el robo. Ambos irrumpieron en el establecimiento, amenazaron a las dependientas y las obligaron a abrir la caja fuerte. Allí se hicieron con un botín de joyas de oro, plata y diamantes valorado en más de 67.000 euros, además de 4.500 euros en efectivo.

Colaboración ciudadana

La investigación se inició de inmediato y permitió identificar el vehículo utilizado gracias a la colaboración ciudadana. En el interior del coche, los agentes localizaron multitud de etiquetas de la joyería asaltada.

Desde entonces, los autores mantuvieron un perfil bajo para evitar ser descubiertos. Aun así, la Policía logró localizar y detener a uno de ellos en el mes de septiembre en Tarragona. El segundo atracador permanecía huido en la localidad de Castellón y fue arrestado cuando regresó este mes de marzo a la vivienda de unos familiares, dando así por concluida la investigación.

Históricos atracadores

Según la Policía Nacional, se trata de dos históricos atracadores con un alto grado de profesionalidad y un amplio historial delictivo. Tras ser detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia, la autoridad judicial decretó su inmediato ingreso en prisión.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Tarragona y de la Brigada Local de Policía Judicial de Vila-real.