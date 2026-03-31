Retenciones en la CV-10 a la salida de Castelló por el incendio de un vehículo
El conductor ha salido del coche al percibir humo y, posteriormente, el turismo ha ardido
Un vehículo que ha ardido en el CV-10, en el término municipal de Castelló, ha obligado al corte del carril derecho en esta carretera lo que ha producido retenciones de varios kilómetros. El incendio se ha producido en el kilómetro 15,6 de este vial, en sentido sur dirección Valencia, a unos 500 metros de la salida Castelló Sur/Ribelsalbes.
La Guardia Civil de Tráfico de Castellón ha informado que, sobre las 15.30 horas de este martes, el conductor de un turismo se ha percatado de que había humo en el interior, por lo que se ha detenido en el arcén y ha salido del coche. En ese momento, se ha iniciado el fuego dentro del vehículo.
No ha habido heridos, pero los Bomberos de Castelló han tenido que desplazarse hasta el lugar para apagar las llamas del automóvil. A pesar de la rápida actuación de los efectivos, los trabajos de retirada de este turismo han provocado colas y retenciones en el tráfico en esta parte del vial.
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