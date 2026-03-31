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Retenciones en la CV-10 a la salida de Castelló por el incendio de un vehículo

El conductor ha salido del coche al percibir humo y, posteriormente, el turismo ha ardido

El incendio se ha producido en la salida sur de la CV-10, a su paso por Castelló.

El incendio se ha producido en la salida sur de la CV-10, a su paso por Castelló. / Mediterráneo

Iván Fernández

Iván Fernández

Castelló

Un vehículo que ha ardido en el CV-10, en el término municipal de Castelló, ha obligado al corte del carril derecho en esta carretera lo que ha producido retenciones de varios kilómetros. El incendio se ha producido en el kilómetro 15,6 de este vial, en sentido sur dirección Valencia, a unos 500 metros de la salida Castelló Sur/Ribelsalbes.

El aviso de la Dirección General de Tráfico del vehículo ardiendo en la CV-10.

El aviso de la Dirección General de Tráfico del vehículo ardiendo en la CV-10. / Mediterráneo

La Guardia Civil de Tráfico de Castellón ha informado que, sobre las 15.30 horas de este martes, el conductor de un turismo se ha percatado de que había humo en el interior, por lo que se ha detenido en el arcén y ha salido del coche. En ese momento, se ha iniciado el fuego dentro del vehículo.

El carril derecho de la carretera se ha cortado a causa de este suceso.

El carril derecho de la carretera se ha cortado a causa de este suceso. / Mediterráneo

No ha habido heridos, pero los Bomberos de Castelló han tenido que desplazarse hasta el lugar para apagar las llamas del automóvil. A pesar de la rápida actuación de los efectivos, los trabajos de retirada de este turismo han provocado colas y retenciones en el tráfico en esta parte del vial.

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