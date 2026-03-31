Tráfico de droga en Castelló: Dos años de cárcel por mover casi un centenar de pastillas de éxtasis

Dos años de prisión por tener en su poder casi 100 pastillas de MDMA para traficar con ellas. Este ha sido el acuerdo de conformidad al que han llegado la Fiscalía y la abogada defensora del hombre de 44 años acusado de dedicarse a la venta y distribución de droga. El condenado fue sorprendido con estas sustancias estupefacientes el 6 de marzo de 2024, por lo que los agentes de la Policía Nacional le detuvieron al estar en posesión de estas pastillas.

El juicio, que debía celebrarse en la mañana de este martes en la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón, se ha resuelto con un acuerdo de conformidad en el que el procesado aceptaba una rebaja de la condena que demandaba, en un principio, el Ministerio Fiscal.

La petición ascendía a cuatro años de cárcel, así como a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y una multa de 2.000 euros, sujeta a una responsabilidad subsidiaria de un día de cárcel por cada 100 euros impagados.

El procesado ha aceptado la rebaja de la pena solicitada a la mitad, es decir, a los dos años acordados y asume la multa de 2.000 euros, además del pago de las costas del proceso.

Dos bolsas

Según se explicaba en el escrito de acusación, este camello fue arrestado a plena luz del día con el éxtasis incautado escondido en dos bolsas. En el caso de la primera, donde había 61 pastillas, estas tenían un peso neto de 24,99 gramos y un grado de riqueza del 41%. Por su parte, dentro de la segunda bolsa, había 36 pastillas con un peso neto de 14,78 gramos y una riqueza del 40,7%.

En el mercado, este MDMA habría alcanzado unos 790 euros, según la tasación pericial del precio de esta sustancia. El escrito de acusación explica que el éxtasis alcanza un precio actualmente de unos 12,16 euros por cada 250 miligramos.

Delito contra la salud pública

Tras la detención, a este hombre se le acusó de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que ocasionan grave daño a la salud, según el Código Penal español. Al procesado se le consideraba autor de este crimen por traficar con una droga que está catalogada en la Lista I de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961.

Al no contar con antecedentes computables como reincidencia y como la pena total no supera los dos años de encarcelamiento, el condenado se puede acoger al beneficio de la suspensión de la pena, siempre que satisfaga la indemnización acordada y no reincida en un periodo de 2 a 5 años.