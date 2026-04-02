Fallece un menor de 16 años tras ser rescatado cuando se ahogaba en Benicàssim
El suceso ha tenido lugar en la playa entre Els Terrers y Torre San Vicent
Pese a recuperarlo con la RCP y trasladarlo al Hospital General, finalmente ha fallecido
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón se han movilizado en la tarde de este jueves para participar en el rescate de un menor que, según el aviso recibido, se estaba ahogando en el mar frente a la costa de Benicàssim, en la playa entre Els Terrers y Torre San Vicent.
Según han informado los bomberos a través de sus redes sociales, hasta el lugar se han desplazado efectivos del Parque Plana Alta y de la Unidad de Rescate Acuático (URA).
Se ha movilizado SAMU cuyo equipo médico ha realizado la reanimación cardiopulmonar (RCP) y otras técnicas de reanimación al joven de 16 años que se ha conseguido recuperar y trasladar al Hospital General de Castellón pero finalmente ha fallecido, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
En el operativo de rescate también han participado un agente de la policía local, que se lanzó al mar para sacar al menor y el servicio de salvamento y socorrismo de Benicàssim, dotado con un socorrista y una moto acuática, que ha resultado clave para poder sacar a los implicados hasta la orilla con la mayor rapidez posible.
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