Un accidente con tres vehículos implicados en Vila-real acaba con siete personas heridas y trasladadas al hospital
El suceso tiene lugar en la N-340 y el el parque de la Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos ya se ha movilizado
El Consorcio Provincial de Bomberos se ha movilizado este Viernes Santo poco después de las 14.30 horas por un accidente de tráfico con atrapados registrado en la N-340, a la altura de Vila-real, según la información difundida hace apenas unos minutos en su perfil de X.
En el siniestro se han visto implicados tres vehículos y, en un primer momento había varios atrapados. Concretamente son tres las personas que estaban atrapadas en 2 de los 3 vehículos implicados. Dos de los ocupantes presentaban atrapamiento físico y el tercero ha requeridoe rescate aunque no estaba atrapado. La vía permanece cortada.
Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones y una unidad de mando del parque de la Plana Baixa del Consrocio de Bomberos así como también se ha movilizado un SAMU, un SVAE, un TNA y dos SVB. En el suceso han atendido y trasladado al Hospital de La Plana y al Hospital General de Castellón a un total de siete heridos de entre 24 y 62 años.
Por el momento no han trascendido más datos sobre el alcance del accidente ni sobre el estado de las personas implicadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una joven se precipita desde lo alto de un bloque de pisos en Castelló
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- El Grau de Castelló, un escenario vivo todo el año
- Un accidente con tres vehículos implicados en Vila-real acaba con siete personas heridas y trasladadas al hospital
- Fallece un capitán de barco en Castellón tras un rescate de urgencia en alta mar
- Intento de homicidio entre hermanos en Castellón: "Te voy a matar y luego te meteré en un agujero"
- Pronóstico reservado para la joven que se precipitó desde un bloque de pisos en Castelló
- Lluvia de dinero en Castellón con La Primitiva y la Lotería Nacional