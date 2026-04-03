Una joven se precipita desde lo alto de un bloque de pisos en Castelló

Conmoción en la calle Padre Ricardo de Castelló esta mañana. Sobre las 14.54 horas de hoy, la centralita de Emergencias del 112 ha encendido todas las alertas: una joven de 18 años se ha precipitado desde un bloque de pisos en el citado vial (antes, Cronista Revest). Un episodio que ha generado un gran revuelo en la zona tras producirse la caída de la adolescente que, según testigos, se habría producido desde la octava planta. En el barrio, en las proximidades, se ubica el colegio Fadrell.

El incidente ha tenido lugar en una una calle con muchos establecimientos, como un gimnasio, un estudio de fotografía o una farmacia próximos. Sin embargo, al ser jornada festiva, muchos negocios permanecían cerrados aunque restaurantes y cafeterías sí han prestado servicio, con lo cual cuando ha ocurrido había trasiego de personas en la zona. Hasta el lugar han acudido varias patrullas de cuerpos de seguridad, entre ellas, la Policía Local; así como medios sanitarios para socorrer a la chica y proporcionarle atención médica de urgencia.

Mapa del Barrio de Fernando el Católico.

El CICU ha confirmado que una ambulancia SAMU se ha llevado a la persona herida hasta el Hospital General, aunque no han facilitado su parte médico y cuál es su estado en la actualidad, pues estos casos, delicados, suelen tener pronóstico reservado. La familia de la chica presente en el lugar también ha recibido atención al encontrarse en estado de ansiedad.