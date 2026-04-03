Un policía local arriesgó su vida para rescatar al menor ahogado en Benicàssim

La tragedia que golpeó este jueves por la tarde a Benicàssim, con la muerte de un joven de 16 años tras un ahogamiento en la playa entre Els Terrers y Torre Sant Vicent, dejó también una escena de valentía en una jornada en la que ondeaba la bandera roja.

Un agente de la Policía Local fue el primero en lanzarse al agua para intentar rescatar al adolescente, en una intervención extrema que varios testigos presenciales destacan por su rapidez y por el riesgo asumido.

Según relatan personas que se encontraban en la zona, el policía se metió en el mar sin dudarlo al recibir el aviso de la familia por encontrarse el menor muy alejado y en apuros. El agente salió después completamente exhausto.

A ese primer auxilio se sumó el servicio de salvamento y socorrismo de Benicàssim, que en la tarde de ayer, estaba dotado con un socorrista y una moto acuática, que resultó clave para poder sacar a los implicados hasta la orilla con la mayor rapidez posible.

Intentos desesperados por salvar la vida del menor

Ya en la playa, y antes incluso de la actuación de los servicios sanitarios movilizados, al parecer, dos médicas y una enfermera que se encontraban allí como voluntarias iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación junto al resto del operativo. Después, el equipo médico del SAMU prosiguió con la RCP y otras técnicas de recuperación, logrando revertir en un primer momento la situación.

El adolescente fue evacuado al Hospital General de Castellón, aunque finalmente falleció, según confirmó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que recibió el aviso sobre las 17.00 horas.

Consternación en Benicàssim

El suceso ha causado una profunda conmoción en Benicàssim en pleno arranque de la Semana Santa. Junto al dolor por la muerte del menor, la intervención ha dejado también el testimonio de una cadena de auxilio en la que intervinieron policía local, socorrismo, bomberos, sanitarios y varios ciudadanos que se volcaron para intentar evitar el desenlace.

El rescate se produjo además después de varios días marcados por el fuerte viento y el temporal en la costa, con aviso naranja por fenómenos costeros el pasado domingo y alerta amarilla por viento este jueves en la provincia.