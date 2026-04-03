Vandalizan uno de los símbolos de un pueblo de Castellón: "han introducido algún tipo de explosivo"

Todos los municipios tienen algún elemento especialmente reconocible que forma parte de su identidad colectiva. A veces es una iglesia, una plaza, un monumento o una fuente; otras, un rincón cotidiano que, con el paso de los años, acaba convirtiéndose en uno de los símbolos más queridos por los vecinos. Son espacios que no solo forman parte del paisaje urbano, sino también de la memoria y de la imagen que un pueblo proyecta hacia dentro y hacia fuera.

En Altura, uno de esos emblemas es la fuente de la Plaza de la Cueva Santa, que ha sido objeto de un grave acto de vandalismo. El Ayuntamiento de la localidad ha denunciado públicamente lo ocurrido en los últimos días, que ha afectado a uno de sus principales elementos patrimoniales.

Tuberías destrozadas

Según ha informado el consistorio, la fuente, considerada uno de los iconos urbanos e identitarios del municipio, ha sufrido importantes daños que impedirán su funcionamiento durante un tiempo indeterminado.

En concreto, las tuberías han sido destrozadas tras la introducción de palos de hierro e incluso algún tipo de explosivo, lo que ha provocado una avería de gran magnitud.

Supondrá un elevado coste económico para las arcas municipales

Desde el Ayuntamiento han condenado enérgicamente estos hechos, que consideran un ataque directo contra el patrimonio público de todos los vecinos y vecinas de Altura. Asimismo, han advertido de que la reparación supondrá un elevado coste económico para las arcas municipales y que, por el momento, no es posible determinar cuándo volverá a estar operativa.

El consistorio ha solicitado además la colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido, pidiendo que cualquier persona que pueda aportar información lo comunique a la Policía Local.

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En su comunicado recuerdan que cuidar el municipio es responsabilidad de todos y apelan al civismo para evitar este tipo de actos.