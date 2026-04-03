El videoanálisis de Pablo Ramón Ochoa | El complejo desenlace judicial de la secta de Vistabella

El periodista de El Periódico Mediterráneo Pablo Ramón Ochoa profundiza en la enrevesada sentencia judicial que ha condenado a cinco de los seis encausados por la secta sexual de Vistabella, que operó desde los 90 y hasta 2022.

El autor, que estuvo presente en todas las jornadas del juicio en noviembre y diciembre de 2025, reflexiona sobre el fallo de los jueces de la Audiencia Provincial de Castellón, sobre un caso paradigmático de una secta que estuvo activa más de 30 años en Castellón, y cuyos integrantes eran casi en su totalidad de esta provincia. El caso puede haber sentado jurisprudencia sobre casos similares en España.

El videopodcast incide en el sabor agridulce que ha dejado la sentencia entre las víctimas, que con casi total seguridad recurrirán, así como el proceso en sí, pues el Tío Toni, el líder de la secta, murió en prisión.

Asimismo, invita a pensar en el papel de una de las condenadas, la nuera del Tío Toni, que ha sido condenada por dos hechos de cooperación necesaria en abusos sexuales... pero que al tiempo ha sido declarada como víctima del propio Toni mediante la sentencia.

Dónde escuchar los análisis 'La tela del juicio' con Pablo Ramón Ochoa

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