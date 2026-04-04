Rescatada una mujer que se había quedado atrapada en una ladera de la Vía Ferrata de Argelita

Una mujer ha quedado atrapada sin poder descender a tierra firme mientras se encontraba practicando deporte este sábado en la montaña en Argelita, en la comarca del Alto Mijares.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha indicado que la mujer estaba con problemas en la Vía Ferrata de Argelita a 20 metros de altura. El aviso ha entrado sobre las 14.30 horas.

Una dotación de efectivos del Parque Espadà Millars y el equipo de Unidad de Rescate de Montaña de la Diputación se ha desplazado al lugar para tratar de rescatar a esta mujer, que no estaba herida.

Lo que sucedía en realidad fue que tenía un problema con un mosquetón de los cabos de anclaje de esta disciplina.

Tras solucionarlo se la ha asegurado y se le ha acompañado hasta el final del recorrido sin mayor problema.

A este accidente en pleno Sábado Santo ha acudido un helicóptero de rescate de la Generalitat Valenciana, con base en el parque de Plana Baixa.

El helicóptero de la Generalitat durante el rescate de este sábado en Argelita. / Consorcio Provincial de Bomberos

La Vía Ferrata de Argelita presenta un nivel K4 alto, con tramos desplomados. Se vale de apoyos naturales y de adherencia para los pies para generar el atractivo para los amantes de esta especialidad deportiva de montaña.

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