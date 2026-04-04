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Se incendia la tercera planta de un edificio de la Vall d'Uixó

Los bomberos del parque Plana Baixa acuden a tratar de resolver la emergencia

Los bomberos actúan en una vivienda, en una imagen de archivo.

Los bomberos actúan en una vivienda, en una imagen de archivo. / Consorcio Provincial de Bomberos

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

La tranquilidad del Sábado Santo se ha visto interrumpida por completo en un edificio de la Vall d'Uixó cuya planta alta ha empezado a arder.

Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Castellón han acudido a la llamada de emergencia que ha entrado a la centralita sobre las 16.00 horas.

En concreto, el incendio se ha producido en la planta más elevada de una vivienda de tres alturas de esta localidad.

La dotación que trata de apagar el fuego pertenece al parque Plana Baixa.

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