Se incendia la tercera planta de un edificio de la Vall d'Uixó
Los bomberos del parque Plana Baixa acuden a tratar de resolver la emergencia
La tranquilidad del Sábado Santo se ha visto interrumpida por completo en un edificio de la Vall d'Uixó cuya planta alta ha empezado a arder.
Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Castellón han acudido a la llamada de emergencia que ha entrado a la centralita sobre las 16.00 horas.
En concreto, el incendio se ha producido en la planta más elevada de una vivienda de tres alturas de esta localidad.
La dotación que trata de apagar el fuego pertenece al parque Plana Baixa.
Esta noticia se encuentra en desarrollo y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más información.
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