Pronóstico reservado para la joven que se precipitó desde un bloque de pisos en Castelló

La adolescente de 18 años que se precipitó desde lo alto de un bloque de pisos en Castelló el pasado Viernes Santo continúa con pronóstico reservado. El incidente conmocionó al vecindario de la calle Padre Ricardo (antes, Cronista Revest) cuando se apercibieron de lo sucedido ante la llegada de una ambulancia SAMU y patrullas de la Policía hasta el lugar de los hechos.

La joven, que fue atendida por los servicios sanitarios de Emergencias tras recibir un aviso en torno a las 14.54 horas, fue trasladada hasta el Hospital General de Castellón. Según fuentes sanitarias, este sábado la paciente permanece ingresada en el centro hospitalario en la Unidad de Cuidados Intenstivos (UCI) y de su parte médico no han trascendido detalles.

El triste episodio generó un gran revuelo en la zona tras producirse la caída de la chica que, según algunos testigos, habrá sido desde una ventana de la octava planta. La familia tuvo que recibir atención sanitaria al encontrarse en estado de ansiedad.

En las proximidades de este bloque de viviendas donde ocurrió la caída se ubica el colegio Fadrell. Se trata además de un vial con muchos establecimientos comerciales, como un gimnasio, un estudio de fotografía o una farmacia cercanos. Sin embargo, al ser jornada festiva, muchos negocios permanecían cerrados aunque restaurantes y cafeterías sí prestaban servicio.