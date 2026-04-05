Fallece uno de los siete heridos en el accidente triple de Vila-real del Viernes Santo

La segunda fase de la operación especial de tráfico de la Semana Santa, que comenzó el pasado miércoles a las 14.00 horas, ha dejado por el momento en la Comunitat Valenciana dos personas fallecidas, una de ellas del accidente de tráfico registrado en Vila-real en la N-340 el pasado Viernes Santo; y la otra, en Calpe (Alicante), según informa EFE.

En el suceso ocurrido en Vila-real se vieron implicados tres vehículos con personas atrapadas, que una vez rescatadas se trasladaron al Hospital de La Plana y al Hospital General de Castellón. Uno de los siete heridos, de edades comprendidas entre los 24 y los 62 años, finalmente ha perdido la vida.

El segundo accidente mortal ha ocurrido este domingo a las 16.20 horas en la N-332 en el término municipal de Calpe (Alicante), cuando un ciclista de 57 años ha fallecido en un accidente con un turismo.

Previsiones de la DGT

La previsión de la Dirección General de Tráfico (DGT) era que se produjeran 1.364.820 desplazamientos en las carreteras de la Comunitat Valenciana durante esta segunda fase de la operación especial de Semana Santa, que concluirá a las 24.00 horas del lunes 6 de abril, día en que se espera que haya más retenciones por el regreso a casa.

El hecho de que este lunes sea festivo en la Comunitat Valenciana ha supuesto que este domingo por la tarde haya pocas retenciones a las 19.30 horas: una de 4 kilómetros en la AP-7 a la altura de Villajoyosa (Alicante) en sentido Murcia por un accidente que ocupa el carril derecho, y otra de un par de kilómetros en la V-31 en sentido València a la altura del kilómetro 4.

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En la primera fase de la operación, que se desarrolló del 27 al 29 de marzo, perdió la vida una persona en la provincia de Valencia (en 2025 fueron tres las víctimas mortales) y se produjeron 582.428 desplazamientos en las carreteras de la Comunitat Valenciana.