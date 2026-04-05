Gran susto en l'Alcora: incendio a última hora de la noche cerca de las viviendas de San Cristóbal
Una colilla, posible causa de las llamas
R. D. A.
Gran susto en la noche de ayer sábado en l'Alcora cuando, sobre las 22.00 horas, se declaró un incendio en la montaña de San Cristóbal, paraje cercano al núcleo urbano.
Como manifiesta el alcalde, Samuel Falomir, la "rápida intervención" de la policía local,que utilizó más de 10 extintores, sofocó el fuego y cuando llegaron los bomberos las llamas estaban apagadas.
El fuego se originó cerca de la carpintería de Jesús Andreu, subiendo hacia el ermitorio de San Cristóbal. En la zona hay palets, un colchón y un banco, que algunos jóvenes utilizaban de caseta. Todo apunta a que el fuego se produjo por una colilla.
Una vecina alertó de inmediato a la policía local, que con su arsenal de extintores evitó un mal mayor, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la zona más cercana a la las casas de la zona de San Cristóbal.
Los agentes pagaron las llamas rápidamente, y a su llegada los bomberos remataron el trabajo refrescando toda la zona afectada y alrededores.
Romeria del Rotllo
Hay que recordar que este lunes, por una zona cercana al fuego, tiene que transcurrir la romería más popular y concurrida de l'Alcora, como es la del "Rotllo", declarada recientemente Bien de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana.
"Una vez más la policía local ha demostrado su compromiso, profesionalidad y vocación de servicios para proteger nuestro entorno y la seguridad de todos los vecinos y vecinas de l'Alcora. Muchas gracias por su trabajo", declaró Samuel Falomir.
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