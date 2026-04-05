Grave accidente en Orpesa con un vuelco incluido en plena operación retorno en la AP-7

Los dos ocupantes de un vehículo que circulaba este domingo por la AP-7 han sufrido un susto de enormes dimensiones al volcar en plena autopista a la altura del término municipal de Orpesa.

Así lo han informado los Bomberos de la Diputación de Castellón, donde en un principio han recibido un aviso en el que se les indicaba que había opciones de que estas dos personas que habían sufrido el siniestro estuviesen atrapadas en el interior del coche.

El vehículo que ha volcado este domingo. / Consorcio Provincial de Bomberos

Sin embargo, el Consorcio Provincial de Bomberos ha agregado en sus redes sociales que finalmente las personas no se encontraban imposibilitadas de salir del turismo marca Seat. Además de los efectivos del parque Plana Alta, los medios sanitarios han acudido al lugar de los hechos y han conseguido ya atender a los ocupantes.

Las dos personas han resultado heridas leves con contusiones y se las ha trasladado al Hospital General de Castelló para una mayor atención. Se trata de una mujer de 26 años y un hombre de 27 años, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 20.00 en plena operación retorno de Semana Santa para muchas personas de otras comunidades autónomas en las que este lunes no es festivo.

El estado de la carretera

Fuentes de la Guardia Civil de Tráfico han indicado a Mediterráneo que la circulación se ha visto afectada en el sentido donde ha ocurrido el vuelco, que es el que se dirige a València.

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Los bomberos y la ambulancia, en el lugar de los hechos este domingo. / Consorcio Provincial de Bomberos

Las retenciones han llegado a ser de dos kilómetros, pero por fortuna los coches pueden circular por uno de los dos carriles de ese sentido.